РНКБ показал памятную монету «Крым современный»

По данным издания, выпуск монеты приурочен к открытию железнодорожной части Крымского моста. При ее изготовлении использовалась технология лазерного матирования. Форма монеты повторяет контуры полуострова. На ней изображены объекты инфраструктуры, которые были возведены в республике за последние пять лет.

В частности, речь идет о трассе «Таврида», аэропорте Симферополь и Крымском мосте. Отмечается, что это уже третья монета, которую банк выпустил в форме полуострова. Аналогичный вид у монет «Карта Крыма» и «Ливадийский дворец».