РНКБ показал памятную монету «Крым современный»
Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) выпустил памятную монету «Крым современный», выполненную из серебра 925 пробы. Об этом сообщил «Новый Севастополь».
По данным издания, выпуск монеты приурочен к открытию железнодорожной части Крымского моста. При ее изготовлении использовалась технология лазерного матирования. Форма монеты повторяет контуры полуострова. На ней изображены объекты инфраструктуры, которые были возведены в республике за последние пять лет.
В частности, речь идет о трассе «Таврида», аэропорте Симферополь и Крымском мосте. Отмечается, что это уже третья монета, которую банк выпустил в форме полуострова. Аналогичный вид у монет «Карта Крыма» и «Ливадийский дворец».