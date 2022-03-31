Центробанк выпустил рекомендации, которые предписывают банкам воздерживаться от применения мер повышенной тарификации в вопросах широкого спектра операций. Однако, некоторые кредитные организации все равно нашли лазейки, через которые могут брать с клиентов комиссию, сообщил Life.

Клиенты одного из российских банков с середины марта заметили, что с них стали брать комиссию за перевод денег на счета в другие кредитные организации. Причем узнают они об этом только через несколько дней, когда банк снимает деньги.

«К сожалению, это классический случай, когда рекомендация ЦБ, выраженная в общих фразах типа „повышенная тарификация“, банками не воспринимается», — заявил адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

По его словам, привлечь банк к ответственности с юридической точки зрения очень сложно, поскольку в договоре об обслуживании указано, что клиент заранее согласен со всеми банковскими тарифами.

Это значит, что даже в случае судебного разбирательства клиенту нужно будет доказывать злоупотребление в виде ненадлежащего информирования. А это, как отметил Шагин, проблематично.

Клиенты еще одного банка заметили появившуюся комиссию при оплате услуг ЖКХ, при операциях посредством сканирования QR-кодов, которые есть в квитанциях. В этом случае, комиссия объясняется тем, что система банка считает операцию не оплатой, а переводом. При проведении такой оплаты с кредитной карты банк насчитывает проценты.

Адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков заявил, что банк обязан заранее информировать своих клиентов о всех возможных комиссиях.

У клиентов «Тинькофф Банка», которые в конце февраля обменивали рубли на доллары с помощью «промежуточной конвертации», стали списываться деньги. Кредитная организация дала 25 дней на то, чтобы оплатить задолженность в виде комиссии за операции. По мнению юристов, банк не имел права так поступать со своими клиентами, и теперь те могут подать коллективный иск.