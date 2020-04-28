Ритейлеры захотели напрямую подключиться к СБП

Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты России в адрес регулятора.

В обмен на подобную услугу, согласно документу, компании обещают Центробанку активное развитие сервисов оплаты по QR-кодам и скидки покупателям. Компании каждый год проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей.

Если ритейлеры станут агентами, то они смогут реализовать максимально удобные сценарии для проведения платежей, при этом расширив охват СБП.

По оценке председателя комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексея Федорова, превращение магазинов в агентов сократит стоимость трансакции максимум до 0,2%, что дешевле, чем проведение платежа через банк. Кроме того, это еще и выгоднее в 10 раз обычной оплаты картой в терминале.

Сейчас агентами СБП могут выступать только организации, у которых есть банковская лицензия. За проведение транзакций они платят комиссию от 0,4% до 0,7%. Величина этой комиссии зависит от категории товара.

В Банке России пообещали изучить предложения делового объединения.

В конце марта Сбербанк подключился к системе быстрых платежей. Первый пилотный перевод прошел успешно. Зампред правления банка Светлана Кирсанова тогда сообщала, что СБП будет доступна для клиентов уже в начале апреля.