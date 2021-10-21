Из-за введения в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ритейлеры могут потерять четверть доходов. Такой неутешительный прогноз в беседе с URA.RU сделал директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.

Эксперт отметил, что по отдельным секторам о потерях говорить пока рано. Еще известны не все ограничительные меры, которые будут действовать в период объявленных каникул. Например, неясно, в каких регионах будут работать рестораны.

«В Санкт-Петербурге работает система QR-кодов, будут ли ее вводить в Москве, в городах-миллионниках, то есть в каждом городе будет уникальная ситуация и подсчитать возможные потери очень сложно», — объяснил Кабаков.

Исполнительный директор консалтинговой группы «Высшие Стандарты Качества» Максим Тищенко добавил, что пока регионам предлагают самим решать, как долго продлятся нерабочие дни. Эксперт считает, что в среднем каникулы могут растянуться до трех недель. По его словам, такая мера на фоне ситуации с коронавирусом была ожидаема. Пострадает ритейл, заведения общепита, сферы всевозможных развлечений и в целом весь бизнес, который связан с большим потоком клиентов.

Тищенко опасается, что локдаун продлится слишком долго. В таком случае компании, которые и так едва восстановились после предыдущих ограничений, снова окажутся на дне. За несколько недель нерабочих дней бизнес может исчерпать все накопленные финансовые подушки. Ранее представители бизнеса в России обратились с государству с просьбой поддержать их на время каникул из средств федерального бюджета — или как минимум ввести отсрочки по налогам.