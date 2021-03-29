Эксперт рассказал, когда инвестор рискует потерять все

Потерять все вложенные деньги довольно трудно, если инвестировать только собственные средства. Однако есть ситуации, когда это возможно, рассказал «Прайму» совладелец инвесткомпании Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«Очень редко случаются ситуации, при которых некий актив перестает стоить хоть каких-то денег», — обнадежил финансист.

Потерять все можно, если тот, кто выпустил акции, объявит дефолт. Либо при использовании заемных средств.

Речь идет о маржинальной торговле на бирже, которую еще называют торговлей с кредитным плечом.

Кредитное плечо — это отношение собственных денег трейдера к общему объему средств, которыми он распоряжается.

Например, у трейдера (инвестора) есть тысяча долларов, а для сделки с портфелем бумаг ему нужно 20 тысяч. Тогда кредитное плечо у него будет равно 1/20. Брокер, одолживший деньги, выставит максимальный порог убытка в автоматической системе в тысячу долларов. При снижении котировок, он ничего не потеряет, а трейдер лишится своей тысячи.

По словам Бубнова, брокер постарается не допустить подобной ситуации. Чтобы счет трейдера не обнулился, он может добавить средств.