Микрофинансовые организации (МФО) не только выдают займы «до зарплаты», но и привлекают средства клиентов. При этом в отличие от обычных банков вложения в МФО не застрахованы и не гарантируют доход. Организации скрывают это от потребителей.

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) проанализировала работу 10 крупнейших МФО на российском рынке — все организации пытались выдать привлечение средств за вклады, «не рассказывая потенциальным инвесторам о том, что подобное вложение не гарантирует доходность (хотя они пытаются), не защищено страхованием со стороны государства и является рискованным».

Также организации не удалось выяснить подробности вложений в МФО по телефону. Звонившие либо попадали на автоответчик, либо им предлагали поискать информацию на сайте. С отчетом КонфОП ознакомились «Известия».

В мае ставки по вкладам в крупнейших российских банках снизились до минимума за последние годы, составив в среднем 5,5% годовых. Из-за этого граждане ищут альтернативные пути вложения средств.

Этой весной банки ввезли в Россию рекордную сумму наличных долларов за шесть лет.