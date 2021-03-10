Риелторы предупредили о подорожании квартир на окраинах

Инвесторы стали охотнее вкладывать деньги в жилье на окраинах крупных городов. Ожидается, что в ближайшие 10 лет цены там вырастут заметнее, чем в центре, сообщил «Известиям» директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Быстрее всего, по мнению риелторов, недвижимость будет дорожать в спальных районах Москвы, Петербурга, Сочи, Красноярска и Казани.

Инвесткомпания Realiste, которая использует нейросети для поиска подходящих вариантов, провела исследование. Согласно ему, московские районы Люблино, Медведково, Марьино, Лосиный остров, Отрадное оказались среди наиболее перспективных для инвестирования.

Самыми переоцененными объектами алгоритм назвал квартиры у станций метро «Таганская», «Измайловская», «Семеновская», и «Строгино».

В Петербурге выгоднее всего приобретать недвижимость в районе метро «Академическая», «Нарвская» и «Гражданский проспект», в округах Ржевка и Московская застава, в Занево и Кудрово, говорится в исследовании.

В Сочи, как ожидается, вырастет в цене недвижимость по улице Яна Фабрициуса, в районе Сочинского национального парка и в Новом Сочи.