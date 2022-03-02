Риелторы объяснили приостановку выдачи льготной ипотеки

Ряд российских банков приостановил выдачу кредитов по ипотечной госпрограмме под 7% годовых на новостройки. Об этом сообщило РБК «Недвижимость» со ссылкой на представителей двух риелторских компаний. По их мнению, это связано с ожиданием роста ставок по госпрограмме.

В риелторской компании «Этажи» отметили, что не остановили выдачу ипотеки по госпрограмме три из 18 банков, с которыми работает компания. Это Промсвязьбанк, Абсолют банк и «Сбер». При этом риелторы уточнили, что в Сбербанке льготную ипотеку выдают только по уже одобренным заявкам, а новые не принимают.

Приостановку в компании связывают с ожиданиями пересмотра основных параметров ипотечной госпрограммы «в части увеличения ставок до 12-13%».

Такая возможность, как отметили в компании, обсуждается властями и банковским сообществом. Это подтвердили в агентстве недвижимости «Метриум». Там отметили, речь может идти о 12% годовых.

Источники в трех крупных банках подтвердили РБК планы по изменению ставок по госпрограмме, однако точные цифры не названы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин до этого заявил о подготовке антикризисного плана. Он позволит «не допустить обвала рынка». Также вице-премьер добавил, что в России продолжают действовать льготные ипотечные программы.