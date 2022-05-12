Риелтор Загоровский пояснил, стоит ли покупать недвижимость в Петербурге после скачка цен

Цены на недвижимость в Санкт-Петербурге значительно выросли. В апреле один квадратный метр квартиры в новостройке в среднем стоил 205,3 тысячи рублей. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 201,4 тысячи рублей. Президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленинградской области Юрий Загоровский рассказал, стоит ли сейчас приобретать недвижимость в городе. Об этом сообщили «Невские новости».

«Жадность застройщиков и девелоперов, которые не хотят поступаться своими принципами, плюс упорство операторов первичного рынка — все это привело к повышению цены. Покупатели пошли на то, чтобы приобретать, так как хотели решить вопрос с деньгами в период нестабильности, а недвижимость — это такое консервативное вложение», — отметил специалист.

По словам эксперта, приобретать квартиру сейчас лучше всего на вторичном рынке. Жилье там будет значительно дешевле, чем в новостройках. Он подчеркнул, что продавцы будут вынуждены снизить цену, так как покупательная способность людей упадет.