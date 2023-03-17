Деньги 17 марта 2023, 13:59 Риелтор Рубин рассказал, с чем связано февральское падение спроса на новостройки в Петербурге Риелтор Рубин связал падение спроса на новостройки в Петербурге с отменой льготной ипотеки

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Спрос на новостройки в Санкт-Петербурге в феврале сократился почти вдвое. Риелтор Дмитрий Рубин рассказал, с чем связано подобное явление. Об этом сообщил «МК в Питере».

Специалист подчеркнул, что январь и февраль обычно не отличаются высоким уровнем продаж. Обычно пик наступает в марте и длится до июля. Кроме того, сказался факт отмены льготной ипотеки.

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«Нужно не забывать, что отменили льготную ипотеку, сейчас купить новостройку стало дороже. Порядка 80% сделок проходит через ипотечные сделки», — подчеркнул Рубин.

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