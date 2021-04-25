Риелтор рассказала, как вашу квартиру могут продать без вашего ведома

При заключении сделки об отчуждении недвижимости через представителей на основании доверенности нужно обязательно проверить, проставлены ли в документе место и дата составления, а также оговорены ли полномочия действующих лиц.

В противном случае, как объяснила агентству экономических новостей «Прайм» ведущий юрисконсульт «Инком-Недвижимость» Светлана Болотская, доверенность станет недействительной.

Удостоверенный иностранным нотариусом документ должен быть легализован в консульстве. Для стран СНГ эта процедура не требуется. Выданная на иностранном языке доверенность должна быть переведена и заверена нотариусом еще раз.

«Что касается доверенности, направленной на продажу, то желательно, чтобы в ней собственник объекта недвижимости конкретизировал цену, за которую намерен продать объект», — поясняет юрист.

Купля-продажа недвижимости по доверенности сопряжена с рисками. Нужно удостовериться в том, что выдавший ее человек является собственником квартиры, и что он действительно желает ее продать.

Мошенники часто используют поддельные документы или подставных лиц. Случается, что они переклеивают фотографию в паспорте или подбирают злоумышленника, похожего на собственника.

«Преступник заключает договоры купли-продажи и аренды банковской ячейки, а затем исчезает с деньгами покупателя, полученными из ячейки», — говорит Болотская.

Иногда преступники вводят в заблуждение людей преклонного возраста и предлагают подписать договор об отчуждении недвижимого имущества. Под влияние мошенников чаще всего попадают неблагополучные лица или люди, находящиеся в сложных жизненных ситуациях. Их вынуждают подписывать невыгодные документы.

При покупке жиля лучше не иметь дела с людьми, страдающими психическими расстройствами. По мнению управляющего директора компании «Метриум» Надежды Коркки, следует также избегать наследников, так как могут обнаружиться и другие.