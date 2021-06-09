Риелтор рассказал, стоит ли брать ипотеку сейчас

Программу льготной ипотеки, которая должна была завершиться этим летом, собираются продлить. Риелтор, глава агентства недвижимости Ксения Аверс рассказала News.ru, стоит ли брать ипотеку сейчас.

Если программу продлят, спрос на жилье не поднимется при тех же объемах строительства, считает риелтор.

«Цены на жилье тоже останутся стабильными, сохраняя сезонные колебания в рамках 3--5%. Обвала не будет, но и рекордных заработков на перепродаже у инвесторов тоже больше не будет», — говорит Аверс.

Поэтому жилье сейчас можно смело покупать, либо рефинансировать старый кредит. А вот продавать уже взятую ипотеку риелтор пока не рекомендует — с этим лучше повременить.

«Потому что даже в правительстве открыто заявляют о рекордных темпах инфляции. Деньги обесцениваются, а жилье стабильно растет в цене», — подчеркнула она.

Уже через год сумма платежа по ипотеке сильно снизится, а вот цена квартиры, наоборот, существенно вырастет, считает риелтор.