Риелтор рассказал, когда подешевеет недвижимость

Риелтор Ярослава Васюнина рассказала, что в скором времени недвижимость подешевеет и объяснила, почему. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Изначальная причина в том, что жилье резко подорожало, при этом ипотеку сейчас можно взять по низкой процентной ставке. Поэтому люди их активно берут. В скором времени Сбербанк поднимет ключевую ставку, и спрос на недвижимость упадет. Похожая ситуация была в 2015 году.

«И тогда, чтобы запустить рынок, продавцы стали снижать цены на квартиры, хотя ставки по ипотеке все еще оставались очень высокими. Даже в Москве в тот год цены на часть квартир упали на 10%», — объяснила Васюнина.