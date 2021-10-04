Риелтор рассказал, каким застройщикам стоит отдавать предпочтение перед покупкой квартиры
Сейчас довольно трудно нарваться на недобросовестных застройщиков, так как закон хорошо защищает покупателей жилья. Таким мнением поделился член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с NEWS.ru.
«Если хотите купить квартиру в новостройке, то обращайтесь напрямую к застройщику. Можно, конечно, пользоваться услугами агентств по недвижимости, они помогут выбрать квартиру, если мы говорим о конкретной новостройке. Или купите не у застройщика, а у инвестора, вложившего деньги в этот объект», — подчеркнул эксперт.
Барсуков подчеркнул, что важно убедиться в том, что инвестор имеет право на продажу жилья в новостройке. Если же вы планируете осуществить покупку жилья через перекупщиков, то у не физических лиц должно быть разрешение на переуступку. Выдается оно, как правило, застройщиком. Физлицо или юрлицо также необходимо проверить на предмет вероятного банкротства.
«Что касается заморозки строительства. При приобретении в новостройке проверьте, есть ли у компании разрешение не просто на строительство объекта, оно-то есть, а на возведение 25 этажей вместо 15, например, на второй корпус. При этом предприятие может уже начать продавать квартиры. Это может увеличить срок сдачи, но это редкость сейчас», — добавил риелтор.