Риелтор рассказал, что ждать снижения цен на жилье в Москве не стоит

Риелтор Константин Барсуков заявил, что цены на жилье в Москве на данный момент остаются стабильными. Таким мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что если где-то и было зафиксировано снижение цен, то возникло оно лишь потому, что стоимость жилья перед Новым годом всегда искусственно завышается. Он заявил, что после праздников остается много непроданных квартир по завышенным ценам. Чтобы продать их, приходится опускать стоимость до прежнего уровня.

«Может создаться впечатление, что цены падают, но нет. Это просто структура предложений таким образом изменяться начала, она в нормальное состояние приходит. Если мы будем сравнивать не с декабрем, а с ноябрем, например, то увидим, что ничего существенно не изменилось», — заметил эксперт.