Риелтор Радченко рассказала, куда сейчас направляют средства российские инвесторы

Сейчас российские инвесторы начали вкладывать средства в недвижимость в Турции и Дубае.Таким мнением поделилась президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист подчеркнула, что российский рынок недвижимости на данный момент не привлекает инвесторов. При этом многие люди оформляют даже ипотеку за границей.

«Сейчас Турция и Дубай делают кассу. Инвесторы устремились туда. В России рынок недвижимости для инвестиций абсолютно непривлекателен», — пояснила эксперт.