Риелтор посоветовал не показывать документы на квартиру

Россиянам во время показа квартиры лучше показывать документы на нее потенциальным покупателям, а тем более места в доме, где они хранятся. Собственник пускает в жилье незнакомых людей, которые могут оказаться мошенниками.

Об этом РИА «Недвижимость» сообщил эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Санкт-Петербурге Илья Паршиков.

«Просто показать сами документы не такой̆ большой риск, а вот продемонстрировать, где они хранятся или просто передать их третьим лицам, уже опасно», — подчеркнул он.

Паршиков объяснил, что злоумышленники легко могут подделать полученные документы. Пользуясь дубликатом, они попытаются продать чужую собственность.

В наибольшей опасности оказываются граждане, которые самостоятельно продают квартиру, и начинают по просьбе незнакомцев искать в квартире документы.

«Во-первых, так вы раскрываете места их хранения, а во-вторых, отвлекаетесь от наблюдений за действиями незнакомых людей в своей квартире. Такая неподготовленность может дорого обойтись», — предостерег эксперт.

В начале октября Невский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи квартиры, за которую пенсионерка-хозяйка жилья не получила денег. Исполнение приговора взяла под контроль прокуратура.