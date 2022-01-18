Риелтор объяснил, выгоднее снимать жилье или покупать

Сейчас аренда жилья в России значительно выгоднее, чем приобретение собственного. Все дело в растущих ставках по ипотеке в 2022 году. Таким мнением поделился генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, передала «Вечерняя Москва».

При этом сейчас на рынке возникает большое количество квартир, приобретенных с целью сдачи.

«Если мы говорим про финансовую часть, то очень редко покупка в ипотеку была выгоднее аренды, которая давала доходность на уровне 4 процентов годовых. А ипотека была выше этой ставки. Чтобы ипотека была на уровне, сопоставимом с платой за аренду, она должна быть на уровне 6,5% годовых», — пояснил специалист.

Он обратил внимание на тот факт, что сейчас в России отсутствует нормальный рынок долгосрочной аренды. По словам Барсукова, на рынке недвижимости в России происходит обвал цен. Такое случается раз в восемь-десять лет. В 2022 году снижения цен ожидать не стоит, однако это может произойти в 2023–2024 годах.