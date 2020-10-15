Риелтор объяснил, какие долги не переходят к новому владельцу жилья

Эксперт по недвижимости Олег Бердников объяснил, какие долги не переходят к новому владельцу жилья. Он отметил, что старые денежные обязательства не закреплены за конкретным лицом.

По словам специалиста, долги бывшего собственника будут числиться за квартирой. При этом новый владелец обязан выплатить их, потому что квитанции будут приходить на его имя, информирует портал «Ридус».

«Здесь только наступает уже судебный процесс, подача в суд на бывшего собственника о том, что он не оплатил. Но это очень длительная процедура», — отметил риэлтор.

Есть вероятность, что новый собственник с покупкой жилья получит задолженность по коммунальным платежам за электричество, капитальный ремонт, а также содержание помещения. При этом личные долги физического лица, в том числе налоги, не относятся к новому хозяину квартиры. Речь идет об оплате старых счетов за телефон и интернет.

Бердников напомнил, что при покупке недвижимости необходимо получить справки от прежнего собственника по всем коммунальным платежам, включая капитальный ремонт.