20 марта 2023, 15:06
Риелтор Никитина рассказала, когда стоит продавать недвижимость в Москве
Риелтор Никитина назвала текущее время лучшим для продажи квартиры в Москве
Если вы решили продавать квартиру в Москве, то текущее время является наиболее подходящим. Такой информацией поделилась руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина. Об этом сообщило РИАМО.
«Сегодня можно выбрать хороший вариант и приобрести его на выгодных условиях», — подчеркнула специалист.
Реклама
При этом Никитина подчеркнула, что ситуация обстоит благоприятно как на рынке новостроек, так и на рынке вторичного жилья. Благодаря акциям по снижению первоначального взноса спрос на жилье растет.
Реклама
Недвижимость
Реклама
Реклама