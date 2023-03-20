Деньги 20 марта 2023, 15:06 Риелтор Никитина рассказала, когда стоит продавать недвижимость в Москве Риелтор Никитина назвала текущее время лучшим для продажи квартиры в Москве

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Если вы решили продавать квартиру в Москве, то текущее время является наиболее подходящим. Такой информацией поделилась руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина. Об этом сообщило РИАМО.

«Сегодня можно выбрать хороший вариант и приобрести его на выгодных условиях», — подчеркнула специалист.

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При этом Никитина подчеркнула, что ситуация обстоит благоприятно как на рынке новостроек, так и на рынке вторичного жилья. Благодаря акциям по снижению первоначального взноса спрос на жилье растет.

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