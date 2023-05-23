Деньги 23 мая 2023, 10:44 Риелтор назвал количество нелегально сдаваемых квартир в Москве Риелтор Бабичев: доля нелегально арендуемых недорогих столичных квартир достигла 80% Pixabay

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Собственники почти 80% бюджетных квартир сдают их в аренду нелегально и не платят налоги. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель отделения «Смоленская» агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев.

«В сегменте дорого жилья, со ставкой аренды более 100 тысяч рублей в месяц, „вбелую“ сдается примерно 80% квартир, в сегменте дешевого — ситуация обратная: 80% квартир сдается „вчерную“», — подчеркнул Бабичев.

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Эксперт по недвижимости констатировал, что число желающих сдать жилье в аренду выросло в 2019 году после появления закона о самозанятых. При сдаче квартиры физическим лицам они должны платить налог 4%, а если арендатором выступает компания — 6 вместо стандартных 13%.

«Вместе с тем в течение того же года этот энтузиазм пропал, и в последние годы каких-то всплесков не наблюдается», — подчеркнул риелтор.

Ранее аналитики «Авито Недвижимость» сообщили, что средняя стоимость аренды жилья в Москве за год снизилась почти на 20%.