Деньги 23 ноября 2023, 15:05 Риелтор Монастырская объяснила повышение первого взноса по ипотеке снижением рисков для банков

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С 1 января 2024 года в России могут повысить размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 25-30%. Причину таких мер объяснила риелтор Ирина Монастырская в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, с помощью изменения условий кредитования банки снижают риски невозврата средств заемщиком. Зачастую те, кто заплатил небольшой первый взнос, демонстрируют безответственность при возвращении суммы, объяснила риелтор.