Риелтор Горский заявил, что падение цен на жилье в Петербурге связано со снижением зарплат | 360°

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Риелтор Горский заявил, что падение цен на жилье в Петербурге связано со снижением зарплат

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В Санкт-Петербурге значительно упала стоимость комнат. Президент Ассоциации риелторов города и Ленинградской области Игорь Горский рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, падение цен связано со снижением доходов населения. Все чаще люди выбирают жилье в коммунальных квартирах.

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«Плохие новости — цены падают, небольшое уменьшение доходности — падение. Это же связано с теми людьми, которые получают меньше всего денег, они же выбирают коммунальные квартиры», — пояснил Горский.

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