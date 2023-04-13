13 апреля 2023, 16:13
Риелтор Барсуков рассказал, какую скидку на жилье можно попросить у застройщика
Риелтор Барсуков заявил, что застройщики могут предоставить скидку 10% на недвижимость
Без потерь для себя застройщик может сделать скидку покупателю в размере 10%. Такой информацией поделился член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Об этом сообщил NEWS.ru.
По словам специалиста, на цену жилья оказывает влияние субсидирование ставок ипотечного кредитования. В прошлом году такая практика применялась повсеместно.
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«В районе 10% снижения цены для застройщиков не станет критичным, но это такая условная вещь, которую в лоб считать не очень красиво», — пояснил Барсуков.
Недвижимость
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