Риелтор Барсуков рассказал, как выгодно выплатить ипотеку

Риелтор Константин Барсуков рассказал, как выгоднее всего можно выплатить ипотеку. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он рассказал, что удобный способ — это сократить срок ипотеки, так как тогда будет меньше переплата по процентам.

«Если вы понимаете, что вам не напряжен этот ежемесячный платеж, вы понимаете, что у вас на два-три года вперед ничего не изменится и этот платеж не станет обременительным, в этом случае вы можете смело сокращать срок», — пояснил Барсуков.

Также он отметил рефинансирование. По словам эксперта, его нужно делать в тот момент, когда Центробанк снизит ключевую ставку, а банки — проценты по ипотеке.