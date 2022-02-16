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    16 февраля 2022, 20:00

    Риелтор Барсуков рассказал, как выгодно выплатить ипотеку

    Дарья Морозова

    Риелтор Константин Барсуков рассказал, как выгоднее всего можно выплатить ипотеку. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Риелтор Барсуков рассказал, как выгодно выплатить ипотеку

    Он рассказал, что удобный способ — это сократить срок ипотеки, так как тогда будет меньше переплата по процентам.

    «Если вы понимаете, что вам не напряжен этот ежемесячный платеж, вы понимаете, что у вас на два-три года вперед ничего не изменится и этот платеж не станет обременительным, в этом случае вы можете смело сокращать срок», — пояснил Барсуков.

    Также он отметил рефинансирование. По словам эксперта, его нужно делать в тот момент, когда Центробанк снизит ключевую ставку, а банки — проценты по ипотеке.