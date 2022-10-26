Риелтор Барсуков посоветовал заключить сделки по продаже недвижимости как можно скорее | 360°

Деньги 26 октября 2022, 01:13 Риелтор Барсуков посоветовал заключить сделки по продаже недвижимости как можно скорее

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Если вы планировали продавать квартиру, то выполнить подобную сделку необходимо в ближайшие два месяца. В противном случае сделать это удастся лишь в марте. Таким мнением поделился член Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «РЕЛАЙТ-Недвижимость» Константин Барсуков. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что в январе и феврале спрос на жилье является крайне низким. По его словам, 2023 год не станет исключением.

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«Если не продадите, то нужно отдавать себе отчет, что дальнейшая продажа произойдет в конце февраля, а то и в марте», — пояснил Барсуков.

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