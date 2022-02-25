Риелтор Барсуков посоветовал не продавать квартиры из-за паники

Риелтор Константин Барсуков посоветовал не продавать квартиры в панике из-за конфликта России и Украины. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным NEWS.ru, он отметил, что деньги от продажи обесценятся в первую очередь, если возникнут проблемы с экономикой.

«Если человек хочет продать недвижимость, чтобы получить деньги, он должен задать вопрос, что он с этими деньгами будет делать. Человек должен понимать, есть ли ему куда вложить деньги», — пояснил он.

Также Барсуков добавил, что вряд ли если продать недвижимость сейчас, потом удастся купить ее по более выгодной цене.