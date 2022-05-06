Риелтор Апрелев рассказал, снизится ли цена на недвижимость

В последнее время процентная ставка по ипотеке значительно выросла. Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал, как изменятся цены на жилье. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

Специалист подчеркнул, что сейчас спрос на жилье стал значительно ниже. По его словам, к лету цены на квартиры начнут падать или же перестанут расти.

«Если ключевая ставка и дальше будет снижаться, она будет способствовать повышению активности на рынке жилья, прежде всего. Это достаточно хорошее подспорье для совершения альтернативных сделок. Когда вообще не было ипотеки, у нас во всем объеме сделок 80% были альтернативные», — отметил Апрелев.