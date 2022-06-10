Риелтор Апрелев предрек снижение цен на жилье

Стоимость жилья в Москве будет постепенно снижаться в ближайшие 1,5 года. Таким мнением поделился вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«На мой взгляд, картина будет такая — не меньшее снижение, чем было в 2015 году после первого транша введения санкций. Это 2015 год, цены в Москве за 1,5 года скорректировались на 15%. В других регионах эта коррекция была и 20%, и 30%», — заявил эксперт.

По его словам, с мая квартиры потеряли в цене уже 0,5-1%. При этом в период пандемии коронавируса прибавка к стоимости составила 30-40%.