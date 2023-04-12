Деньги 12 апреля 2023, 16:18 РИАМО: ожидать роста доллара в ближайшем времени не стоит

Читать 360tv в

На фоне давления и неопределенности, которые сложились на сегодняшний день в банковском секторе экономической сферы США, ожидать увеличения курса американского доллара в скором времени не стоит. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, если у человека дома лежат ранее купленные доллары, то независимо от любых прогнозов лучше всего валюту оставить и не продавать.

Реклама

Если же приобретение американской валюты только рассматривается, то идеального момента для ее покупки предугадать невозможно, добавил эксперт.