РФ увеличила вложения в американские гособлигации

Россия нарастила объем вложений в американские госбумаги с 6,011 миллиарда долларов до 6,145 миллиарда. Об этом сообщил ТАСС.

«Экономика сегодня» уточнила, что долгосрочные облигации составили 2,7 миллиарда долларов. 3,4 миллиарда долларов пришлось на долю краткосрочных бумаг. Отмечается, что весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США. В апреле они снизились до 48,7 миллиарда долларов, в мае сократились до 14,9 миллиарда.