РФ увеличила до 3,9 млрд долларов объем вложений в госбумаги США

Объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов в декабре 2021 года возрос до 3,91 миллиарда долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

RT уточнил, что в ноябре прошлого года объем вложений составил 2,409 миллиарда долларов. В октября этот показатель оценивался в 3,72 миллиарда.

Отмечается, что весной 2018 года вложения России в американский госдолг начали резко сокращаться. В апреле они снизились с 96 до 48,7 миллиарда долларов. В мае их уровень упал до 14,9 миллиарда.