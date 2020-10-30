РФ снова стала лидером по поставке газа в Турцию

В августе Россия заняла лидирующие позиции по поставке газа в Турцию, продав Анкаре 1,37 миллиарда голубого топлива.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на данные управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, в тройке лидеров также Азербайджан и Иран с показателям 986 миллионов и 406 миллионов кубометров газа соответственно. В тройке лидеров произошли перемены в сравнении с июлем, когда первое место занимал Азербайджан, у которого Турцией было закуплено 1,1 миллиона кубометров газа. За ним следовали Россия и Иран с 843 миллионами и 664 миллионами кубометров проданного Турции газа соответственно.

Как показывают данные данным EPDK, закупки импортного газа Турцией в августе выросли на 6,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,35 миллиарда кубометров. Из них около 2,76 миллиарда кубометров — трубопроводный газ, и 591 миллиона кубометров — сжиженный природный. В то же время объем газа, пришедшего в Турцию по трубопроводам, в августе увеличился на 17,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а сжиженного природного было закуплено меньше на 26,1 процента.