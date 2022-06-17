«Результат грубых ошибок». Песков назвал ответственных за продовольственный кризис

Продовольственный кризис является следствием ошибок руководства США и Евросоюза, которые ввели ограничения на поставку удобрений и зерна из России и Белоруссии. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это никакой не ответ России, а результат грубых ошибок руководства стран Евросоюза и, в первую очередь, США. Именно эти страны должны думать, как будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет. Эта тема будет активно обсуждаться в продолжение ПМЭФ.

Россия и Белоруссия — крупнейшие мировые поставщики удобрений — заинтересованы в том, чтобы продвигать свою продукцию на международные рынки, как это было до сих пор. Но это же не мы наложили санкции на самих себя

США, Евросоюз, Канада и целый ряд других стран пошли на эти рестрикции. Именно они не дают оплачивать удобрения, страховать суда и принимают другие меры. При этом американские власти сначала ввели санкции, затем фактически отменили. Они осознали свою ошибку и приравняли удобрения к продукции первой необходимости. Прямые ограничения были сняты, но остались косвенные. Это привело к сокращению поставок на 40%

Дмитрий Песков отметил, что благодаря мерам, которые были заблаговременно приняты в соответствии с концепцией продовольственной безопасности, все риски были учтены. Россия полностью обеспечивает свои потребности таким образом, чтобы не сталкиваться с дефицитом.