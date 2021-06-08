Резкий спрос на золото предсказали в России

Россия оказалась на пятом месте в мире после Соединенных Штатов, Германии, Италии и Франции по объему запасов золота. Отказ от американского доллара и реформа могут привести к резкому спросу на драгоценный металл. Об этом сообщила газета «Известия».

Фонд национального благосостояния (ФНБ), исходя из стратегии дедолларизации, откажется от доллара в течение месяца. Большее значение приобретут евро, юань, а также золото. Доля последнего будет составлять 20% от объема всего фонда.

Эксперты считают, что за месяц пополнить золотом запасы ФНБ невозможно. Слишком большой объем — десятки миллионов тройских унций, или тысячи тонн. Однако ничего пополнять и не нужно. Ведь страна увеличивала запасы золота последние 12 лет.

«Если в 2008 году в закромах ЦБ находилось только 400 тонн золота, то к маю 2021 года запас приблизился к 2,3 тысячи тонн. По этому показателю РФ вышла на пятое место в мире после США, Германии, Италии и Франции. Впрочем, доля золота в российских резервах значительно ниже, чем у этих четырех стран», — написало издание.

Золото выбрано одним из вариантов вложения из-за того, что за последние 15 лет оно показало наилучшую динамику. Его котировки возросли почти в шесть раз. Минфин объявил, что золото защитит ФНБ от инфляционных рисков. Экономисты полагают, что закупки драгметалла укрепят золотодобывающую промышленность РФ. Инвесторам же рекомендуют поддерживать объем золота в портфеле на уровне 20%.

Министр финансов Антон Силуанов в начале июня заявил о том, что ФНБ в ближайшее время полностью отойдет от доллара. Зато вырастет доля юаня, евро и появится золото.