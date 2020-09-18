Резкий рост числа банкротств зафиксировали в России из-за разорившихся ИП

Пандемия коронавируса серьезно ударила по малому бизнесу в России, однако вести точную статистику сейчас не получается, так как предприниматели банкротятся как физические лица.

«Из-за субсидиарной ответственности собственники бизнеса не рискуют объявлять банкротство, а кредиторы не хотят тратить деньги на эту процедуру, точно зная, что у компании не осталось ценных и ликвидных активов после так называемого контролируемого банкротства», — рассказал изданию руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Собеседник добавил, что процедура банкротства юридических лиц в России влетит в копеечку и не поможет в сложной ситуации: больше 97% компаний по итогу процедуры не ликвидируются.

С начала года заявления о банкротстве подали более 15 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это на 33,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Сложившаяся ситуация не раскрывает проблемы в сфере малого бизнеса в РФ.

Ранее эксперты предсказали рост числа банкротств физических лиц до конца года.