Деньги 30 июня 2023, 06:15 Резидентам в России разрешили продавать банкам иностранную валюту от нерезидентов Правительство разрешило резидентам продавать банкам валюту нерезидентов не по курсу ЦБ Freepik

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Кабмин России внес изменения в правила расчетов наличными между резидентами и нерезидентами. Первым разрешили продавать Центробанку валюту, полученную от вторых. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление 24 июня, и оно вступило в силу. Резидентам в России разрешили получать от нерезидентов валюту за товары, услуги, информацию и интеллектуальную собственность, а потом продавать ее уполномоченному банку с зачислением на свои счета не по курсу Центробанка.

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Правила расчетов наличными между резидентами и нерезидентами приняли в декабре 2022 года, правительство внесло изменения в их второй и третий пункты.

В России действует ограничение на валютные переводы в другие страны. Весной Центробанк продлил его до 30 сентября 2023 года. Каждый месяц россияне смогут отправлять не больше 10 тысяч долларов.