Деньги 16 ноября 2022, 19:30 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» пригласил студентов на стажировку Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Российская биотехнологическая компания «Биокад» ждет студентов московских вузов и колледжей на стажировку в новый фармацевтический комплекс. Они смогут поучаствовать в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, а также поработать в департаменте IT. Об этом заявил в своих соцсетях мэр российской столицы Сергей Собянин.

Современный фармацевтический комплекс «ПК-137» — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — находится на площадке «Алабушево». Там в рамках заключенного офсетного контракта расположено производство лекарственных препаратов для системы здравоохранения Москвы.

Реклама

«Сегодня в сфере медоборудования и биофармы работают 22 резидента особой экономической зоны столицы и свыше 1700 человек. Отрасль активно развивается, что способствует росту спроса на квалифицированные кадры. Компания для привлечения молодых сотрудников проводит оплачиваемые стажировки с возможным трудоустройством», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Реклама

Студенты на стажировке получат важные теоретические знания и практические навыки. Компания в будущем намерена расширить сотрудничество с образовательными учреждениями столицы.

«Наукоемкие компании должны стремиться развивать подрастающее поколение и готовить себе кадры со школьной скамьи за счет активного участия в профориентации, выявления и развития талантов. Эта деятельность позволяет вовлечь способных молодых специалистов в научную работу», — отметила заместитель генерального директора по персоналу «Биокард» Александра Арендарь.

Компания собрала рекордное количество заявок на стажировки на летний сезон. Речь идет о более чем трех тысячах откликов. В итоге 110 талантливых студентов присоединились к различным структурным и территориальным подразделениям организации. Каждому четвертому стажеру по итогам предложили работу.

«Сотрудничество компаний с образовательными учреждениями создает условия для непрерывной подготовки сотрудников и обеспечения кадрами новых производств. По нашим оценкам, потребность только одной отрасли медоборудования и биофармы оценивается на уровне 1500-2000 специалистов до 2025 года», — заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.