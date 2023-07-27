Деньги 27 июля 2023, 10:33 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выручку от производства первых в России трансиверов в 7 раз Глава департамента Овчинский: выручка «Неорос» из ОЭЗ «Технополис Москва» возросла в 7 раз Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», единственный в России производитель планарных оптических сплиттеров для оптоволоконной связи компания «Неорос» в первом квартале 2023 года увеличил выручку в семь раз, почти до 300 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания „Неорос“ в первом квартале текущего года реализовала продукцию на 288 миллионов рублей, что в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года», — объявил он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

ОЭЗ «Технополис Москва» стала, по словам Владислава Овчинского, базовой площадкой для кластера фотоники и микроэлектроники, разработок в области оптико-электронных и лазерных систем, оптических материалов и устройств. В этот кластер вошли 52 предприятия, из них 20 — резиденты особой экономической зоны.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Единственное в России производство планарных оптических сплиттеров для обеспечения широкополосного доступа к интернету, работе цифрового телевидения и передачи речи запустил «Неорос». Все устройства — с собственным программным обеспечением.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Самым популярным в линейке продукции стал цифровой оптический трансивер со скоростью работы от 100 гигабит в секунду. Его применили для передачи массивов данных на большие расстояния, поэтому устройство признали стратегически важным для цифровой трансформации российской экономики — Минпромторг России выдал заключение по постановлению № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», которое обеспечило доступ к госзакупкам и преимущества на рынке.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что основными заказчиками компании стали банки, операторы связи, дата-центры и госструктуры. «Неорос» стал резидентом зоны в 2020 году и инвестировал в свое развитие более 620 миллионов рублей, в том числе расширил производство в первом квартале 2023 года на 1,293 тысячи квадратных метров. Генеральный директор компании Магомед Алиханов анонсировал новый этап развития к концу года с созданием не менее 15 новых рабочих мест и внедрением новых технологий производства трансиверов.