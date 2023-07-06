Деньги 06 июля 2023, 21:23 Резервы России сократились на 4,5 миллиарда долларов за неделю

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Международные резервы Российской Федерации за одну неделю сократились на 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные Банка России.

По данным на 30 июня, объем резервов составлял 582,4 миллиарда. При этом за неделю он упал на 0,8%. Причина заключается в отрицательной переоценке и операциях, которые проводятся в рамках бюджетного правила.

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А 23 июня количество резервов составляло 586,9 миллиарда долларов.