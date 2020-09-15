Резерв российских силовиков на границе с Белоруссией расформировали

Как сообщил «Интерфакс», группу создали по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что силовиков задействуют только в крайних случаях, если экстремисты начнут устраивать погромы. Однако применение резерва не понадобилось.

В минувший понедельник, 14 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение о расформировании резерва приняли на встрече в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Переговоры лидеров двух государств продолжались более четырех часов. Комментируя итоги встречи, Дмитрий Песков сообщил, что Россия выделит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Представитель Кремля уточнил, что часть средств пойдет на рефинансирование прошлых займов, которые получил Минск.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, в стране начались несанкционированные акции сторонников оппозиции. В первые дни происходили столкновения протестующих с силовиками. По данным МВД Белоруссии, количество задержанных составило почти семь тысяч. В итоге пострадали несколько сотен человек с обеих сторон.