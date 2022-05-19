Reuters: новый «Москвич» будет китайским

Автомобиль «Москвич» будут собирать на китайской платформе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Он будет выпускаться на заводе «Рено Россия» в Москве совместно с «КамАЗом». Последний начал переговоры об использовании проектной, инженерной и производственной платформы со своим партнером — китайской компанией JAC. Автор статьи отметил, что эту информацию не подтвердили ни в столице, ни в Татарстане.

Renault Group в марте приостановила свою деятельность в России, а 16 мая стало известно, что полный пакет акций «Рено Россия» перешел правительству Москвы, 67,69% акций Renault в автоконцерне «АвтоВАЗ» — НАМИ. Французская компания не сможет выкупить свое производство обратно. Тогда же Сергей Собянин анонсировал возрождение выпуска автомобилей под маркой «Москвич».