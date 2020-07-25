Ретейлеры оценили затраты на подготовку ко второй волне коронавируса

С этим заявлением он выступил в День работников торговли, который в 2020 году празднуется 25 июля.

В обычное время отечественные ретейлеры закупают товары максимум на две-три недели. Однако в условиях пандемии приходится поддерживать объемы на четыре недели из-за опасений второй волны коронавируса и нового периода повышенного спроса. Соответственно, это вдвое больше привычного.

Весной существенные расходы пришлось нести из-за мер, предпринятых российскими ретейлерами из-за пандемии. Только на средства индивидуальной защиты, санитарную обработку залов и защиту сотрудников понадобилось выделить более трех миллиардов рублей. Значительные расходы также связаны и с обязательными платежами для непродовольственного ретейла — тоже по три миллиарда в марте–мае, отметил Беляков.

В связи с этим АКОРТ разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России. Благодаря ему можно будет не закрывать все непродовольственные магазины. А значит, не будет жестких ограничений на работу ретейла, как весной.

Регламент предполагает обязательное ношение средств индивидуальной защиты со стороны персонала и покупателей. Помимо этого, предполагается более частая дезинфекция корзинок, тележек, полок, дверных ручек и дверей, то есть «всего, к чему можно прикоснуться».

Ранее стало известно, что сейчас около 60% москвичей надевают маски при походе в магазин. Хотя до этого средства индивидуальной защиты носили 90% покупателей.