Рестораторы из-за роста цен на 20% заменили до половины меню

Продукты в России подорожали, а некоторые и вовсе вышли из ассортимента. Средний чек в ресторанах вырос на 20%. Представители отрасли рассказали «Известиям» об изменениях в меню и альтернативных продуктах.

Начиная с февраля стоимость блюд выросла до 20%. Например, в Ginza Project Moscow на 5-10%, в «Шоколаднице» — на 20%, в «Якитории» — на 7% и еще цены поднимутся на 3-5%, в «Мясе и рыбе» — на 8%. Это произошло из-за подорожания ингредиентов, причем не только импортных, но и отечественных.

«В конце февраля-марте закупочная стоимость продукции увеличилась на 30-80%. В первую очередь подорожание коснулось деликатесной группы товаров, особенно лосося, цена на который поднялась в зависимости от производителя в 2-2,5 раза», — рассказал директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.

Источник фото: РИА «Новости»

Компании пытаются сдержать рост цен, найти альтернативных поставщиков, сменить состав привычных блюд и ввести новые. По словам представителя Федерации рестораторов и отельеров, заведения отказываются от рыбы, импортного алкоголя и мяса, соусов, масла.

Так, «Шоколадница» была вынуждена заменить до половины меню. По словам гендиректора сети Олега Подгорного, рыбу заменили на курицу, в блюда с морепродуктами стали добавлять меньше креветок и больше кальмаров, так как они дешевле. Владелец Tigrus Group Хенрик Винтер сказал, что из блюд с импортными ингредиентами остался только лосось, в меню внесли пять новых позиций с российской рыбой.