Ресторатор рассказал, как будет развиваться ситуация в локдаун

Ресторатор, партнер компании «Gagarin group» Виктор Гор рассказал, как будет развиваться ресторанный бизнес в период коронавирусных ограничений. Об этом сообщила «Правда.ру».

По его словам, локдаун окажет значительное влияние на предпринимателей. Не получится избежать больших убытков, которые вряд ли перекроют компенсации. Эксперт отметил, что стоит ждать череды закрытий заведений.

«Нет более безопасного места во время пандемии, чем ресторан. Лучше вентиляция, чем везде: чем на заводах, чем в офисах, чем дома у каждого. Лучшая уборка, постоянная и регулярная. Антисептики на каждом углу. Сотрудники привиты на 60%. А мы закрываем рестораны. Это полная нелепость», — подчеркнул Гор.