Ресторатор Пинский подтвердил покупку активов Starbucks и партнерство с Тимати

Ресторатор Антон Пинский с двумя партнерами, в числе которых рэпер Тимати, подтвердил «360» покупку активов компании, которые ранее использовали под брендом Starbucks.

«У компании покупаем активы, которые ранее использовались под брендом Starbucks. Сейчас сделка находится в финальной стадии, поэтому мы можем о ней сообщить», — сказал он.

Его партнерами станут Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, и компания «Синдика», с которой ресторатор уже работает. Планы по развитию сети он пока раскрывать отказался, уточнив только, что речь идет о порядка 130 заведений, преимущественно в Москве. Основатель Pinskiy & Co также не стал комментировать варианты нового названия кофеен.

Пока не могу сказать. Идеи, конечно, есть, в ближайшее время расскажем. <…> Мы сначала сделаем, а потом уже люди оценят Антон Пинский.

Starbucks в марте объявил об уходе из России и продаже своей дочерней компании «Кофе Сирена», сообщил «Коммерсант». Первая точка открылась в стране в 2007 году. Детали сделки не раскрывают, однако известно, что новый владелец должен провести ребрендинг сети. В интернете появились первые предположения. Например, кофейни могут назвать VKCoffee.