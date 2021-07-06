Ресторатор отметил временный эффект от поощрительных грантов для общепита

Выплата ресторанам общественного питания поощрительных грантов станет лишь временной поддержкой. В дальнейшем же рестораны понесут потери. Таким мнением поделился сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук в интервью «Газете.ru».

По мнению эксперта, минимум 30% ресторанов не смогут справиться с убытками благодаря грантам, если затруднения продлятся больше месяца. Он отметил, что даже с условием денежной выплаты он будет вынужден закрыть несколько заведений. Из-за системы QR-кодов его заведения лишились 90% посетителей.

«Могут ли спасти отрасль? Не знаю, все зависит от того, сколько это продлится, как быстро люди начнут возвращаться в рестораны. На какой-то короткий период это поддержит, в любом случае. Но одно то, что идут на помощь — это уже хорошо, хотя ситуация очень критичная. Если ситуация будет продолжаться в течение двух месяцев, мы можем потерять минимум 30% ресторанов», — заявил специалист.