Деньги 15 марта 2023, 17:40 Ресторатор Бухаров предрек финансовые проблемы заведениям без летних веранд

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Рестораны и кафе, которые не имеют летних веранд, могут столкнуться с финансовыми проблемами уже ближайшим летом. Такой прогноз сделал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, в центральном регионе довольно мало солнечных дней, из-за чего люди летом стремятся проводить как можно больше времени на улице. В случае, если у заведения нет летней веранды, оно может столкнуться с финансовыми проблемами в период теплых сезонов.

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«Летнее кафе — это, по сути, обязательная вещь для того, чтобы вы нормально работали все сезоны в своем предприятии», — отметил Бухаров.

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