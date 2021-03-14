Рестораны начали экономить на салфетках из-за подорожания продуктов

Заведения общепита ищут способы, чтобы справиться с подорожанием продуктов, и уже начали даже экономить даже салфетках, пытаясь сократить расходы. Об этом сообщило издание РБК.

Власти пытаются сдержать рост цен на продукты, но это касается в первую очередь магазинов. А те проблемы, с которыми сталкивается общепит, не так волнуют чиновников, посетовал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Цены во всех ресторанах из-за подорожания продуктов могут вырасти уже через месяц, предрек основатель ресторанной сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что таких позиций, на которые бы перестали расти цены, просто нет.

Поставщики начали готовить рестораны к повышению цен на продукты еще в декабре, рассказал основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Он признал, что из-за дорожающих продуктов в ресторанах будут вынуждены поднять цены уже в конце месяца, но рост будет не таким заметным — на один-два рубля. По его словам, сильнее всего подорожала курица — по сравнению с началом прошлого года ее стоимость выросла уже на 15%.