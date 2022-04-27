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    27 апреля 2022, 10:10

    Рестораны Москвы начали отказываться от импортных вин в пользу российских

    Омбудсмен: Российские вина смогут заменить импортные в ресторанах Москвы

    Екатерина Виславская

    Российские вина смогут заменить импортные в ресторанах Москвы при условии сохранения цен, заявил РИА «Новости» омбудсмен в сфере ресторанного рынка города Сергей Миронов.

    Рестораны Москвы начали отказываться от импортных вин в пользу российских

    Тренд на импортозамещение спиртных напитков уже есть. Миронов объяснил его тем, что раньше отечественные вина не интересовали московские заведения — они уступали европейским по соотношению цены и качества. Теперь из-за повышения цен и проблем с логистикой у них есть шанс прочно закрепиться на этом рынке.

    «Если российские виноделы не будут поднимать цены, то смогут отбить много позиций у Нового света и Италии», — предупредил омбудсмен.

    Он добавил, что спрос на местное вино есть, посетители готовы его заказывать.

    Бизнесмены подтвердили этот прогноз. Представители крупных сетей рассказали об увеличении закупок российских марок и заключении новых контрактов. Отказались от такой альтернативы только специализированные заведения. Например, один мексиканский ресторан пошел на увеличение цен в винной карте в пользу сохранения ассортимента.